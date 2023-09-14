🎓Вебинар: Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски. 27 сентября в 15:00 мск

Прежде чем заключать договор ГПХ надо разобраться как вообще есть варианты сотрудничества и какие есть риски у каждого варианта. На вебинаре разберем чем рискует заказчик, что нужно учесть при выстраивании взаимоотношений с ИП и самозанятыми и как обезопасить себя от претензий контролирующих органов.
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Спикер вебинара — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.
На вебинаре разберем:
Работа по договору ГПХ. Варианты и риски.
Работа с ИП. Варианты и риски.
Работа с СМЗ. Варианты и риски.
Преимущества и недостатки трудового договора.
Что привлекает внимание налоговой.
Что по этому поводу думают суды. Практика.
Ждем Вас на вебинаре 27 сентября в 15:00 мск!
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