🎓Вебинар: Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски. 27 сентября в 15:00 мск

Сотрудничество с ИП и самозанятыми несет в себе определенные риски. Изучив их заранее, можно свести шанс возникновения негативных последствий практически к нулю.

Прежде чем заключать договор ГПХ надо разобраться как вообще есть варианты сотрудничества и какие есть риски у каждого варианта. На вебинаре разберем чем рискует заказчик, что нужно учесть при выстраивании взаимоотношений с ИП и самозанятыми и как обезопасить себя от претензий контролирующих органов.

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Спикер вебинара — Николай Визер, юрист по налоговым спорам, руководитель компании «TaxPower», стаж работы юристом по налогам — 20 лет.

На вебинаре разберем:

Работа по договору ГПХ. Варианты и риски.

Работа с ИП. Варианты и риски.

Работа с СМЗ. Варианты и риски.

Преимущества и недостатки трудового договора.

Что привлекает внимание налоговой.

Что по этому поводу думают суды. Практика.

Ждем Вас на вебинаре 27 сентября в 15:00 мск!