Если у вас угнали авто, пишите заявление, чтобы не платить транспортный налог

Приказ ФНС от 11.08.2023 № СД-7-21/534@ опубликован ан официальном портале.
С 01.01.2024 вводят такие бланки:
заявление о прекращении начисления транспортного налога на угнанные авто;
уведомление о прекращении начисления транспортного налога на угнанные авто;
сообщение об отсутствии оснований для освобождения от транспортного налога.
Заявление (КНД 1150136) состоит из двух страниц – титульного листа и листа со сведениями об авто.
На основании этого заявления похищенное авто будет освобождено от транспортного налога с 1-го числа месяца начала его розыска и до месяца возврата владельцу.
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