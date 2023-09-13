Если у вас угнали авто, пишите заявление, чтобы не платить транспортный налог

Какие акции сильнее всего коррелируют с курсом доллара?

В БКС назвали российские бумаги для покупки во время ослабления доллара, но мне интереснее показалась их инфографика по корреляции российских акций с этой валютой. Как мы знаем, доллар всегда растёт, а рубль всегда отрицательно укрепляется, поэтому курсовые риски можно переложить на акции.