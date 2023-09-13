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Транспортный налог

Если у вас угнали авто, пишите заявление, чтобы не платить транспортный налог

Утвердили новые бланки для освобождения от транспортного налога.
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Приказ ФНС от 11.08.2023 № СД-7-21/534@ опубликован ан официальном портале.

С 01.01.2024 вводят такие бланки:

  • заявление о прекращении начисления транспортного налога на угнанные авто;

  • уведомление о прекращении начисления транспортного налога на угнанные авто;

  • сообщение об отсутствии оснований для освобождения от транспортного налога.

Заявление (КНД 1150136) состоит из двух страниц – титульного листа и листа со сведениями об авто.

На основании этого заявления похищенное авто будет освобождено от транспортного налога с 1-го числа месяца начала его розыска и до месяца возврата владельцу.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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