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НДС

Основные проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи

Собрали для вас основные проводки для учета НДС. Убедитесь, что у вас все верно.
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Проводки:

Дт 41 — Кт 60 — товары приняты к учету по стоимости без НДС.

Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.

Дт 68-НДС — Кт 19 — НДС со стоимости приобретенных ценностей принят к вычету.

Дт 20 — Кт 60 — учтены услуги доставки по стоимости без НДС.

Дт 19 — Кт 60 — учтен НДС, выставленный поставщиком.

Дт 20 — Кт 19 — входной НДС включен в состав затрат.

Дт 91-2 — Кт 19 — отнесли непринятый к вычету НДС в затраты.

Дт 90-3 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги по основному профилю компании.

Дт 91-1 — Кт 68-НДС — начислен НДС с продажи или услуги, не связанной с основной деятельностью.

Дт 76 Кт — 68-НДС — начислен НДС с поступившего аванса.

Дт 68-НДС — Кт 51 — перечислен НДС в бюджет.

Дт 19 Кт — 68-НДС — восстановлен НДС на товары и услуги ранее принятый к вычету.

Дт 91-2 — Кт 19 — восстановленный НДС включен в состав расходов.

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Комментарии

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  • Логотип id189457568
    id189457568 40 минут назад

    Эх, где была эта шпаргалка, когда я на бухгалтера учился?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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