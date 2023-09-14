ФНС рассылает уведомления об оплате личных налогов. Служба планирует получить 348 млрд рублей

Налоговая отправила 70,6 млн уведомлений для уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество. Земельный налог будут считать по результатам кадастровой оценки 2022 года.

Жители страны, кроме новых регионов, начали получать уведомления для уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество за 2022 год. Об этом сказано на сайте ФНС.

С сентября по октябрь налоговая разошлет 70,6 млн таких уведомлений, из которых 32 млн будут направлены в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и с помощью единого портала Госуслуг.

Те, кто не подключен к электронным сервисам, получат уведомления по почте заказными письмами.

Личные налоги нужно оплатить до 1 декабря 2023 года.

Общий объем начислений во всех уведомлениях составил 348 млрд рублей, что на 7,7% больше, чем в 2022 году.

В 2023 году в расчете налогов произошли некоторые изменения.

Для расчета транспортного налога повышающие коэффициенты будут применять только для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.

Также в список входят машины средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. Перечень таких автомобилей размещен на сайте Минпромторга.

Земельный налог будут считать по результатам кадастровой оценки, которые вступили в силу с 2022 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку в МФЦ или на сайте Росреестра.

При расчете налога на имущество в этом году использовались следующие понижающие коэффициенты: