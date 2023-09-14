ФНС рассылает уведомления об оплате личных налогов. Служба планирует получить 348 млрд рублей

Жители страны, кроме новых регионов, начали получать уведомления для уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество за 2022 год. Об этом сказано на сайте ФНС.
С сентября по октябрь налоговая разошлет 70,6 млн таких уведомлений, из которых 32 млн будут направлены в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика и с помощью единого портала Госуслуг.
Те, кто не подключен к электронным сервисам, получат уведомления по почте заказными письмами.
Личные налоги нужно оплатить до 1 декабря 2023 года.
Общий объем начислений во всех уведомлениях составил 348 млрд рублей, что на 7,7% больше, чем в 2022 году.
В 2023 году в расчете налогов произошли некоторые изменения.
Для расчета транспортного налога повышающие коэффициенты будут применять только для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет.
Также в список входят машины средней стоимостью от 15 млн рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет. Перечень таких автомобилей размещен на сайте Минпромторга.
Земельный налог будут считать по результатам кадастровой оценки, которые вступили в силу с 2022 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку в МФЦ или на сайте Росреестра.
При расчете налога на имущество в этом году использовались следующие понижающие коэффициенты:
0,4 (в 2022 году был 0,2) — для Севастополя, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы второй год;
0,6 (в 2022 году был 0,4) — 10 регионов (Республик Алтай и Крым, Алтайского и Приморского краев, Волгоградской, Иркутской, Курганской, Свердловской, Томской областей, Чукотского автономного округа), где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год;
0,6 в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налогового периода, в котором налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости, — применительно к первому году, за который исчисляется налог в отношении этого объекта налогообложения;
Ограничение роста налога в 10% установлено для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы уже третий год.
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