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Ипотека

Незарплатные клиенты не могут получить ипотеку в Газпромбанке

Банк временно не одобряет ипотечные кредиты клиентам, которые не получают зарплату в Газпромбанке. Ограничения продлятся до тех пока, пока банк не пересмотрит процентные ставки.
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Газпромбанк принимает заявления на выдачу ипотеки, однако кредиты одобряют только зарплатным клиентам. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на операторов колл-центра банка.

Если зарплату на карту Газпромбанка вы не получаете, выдача ипотеки временно приостановлена. Выдачи происходят только зарплатным клиентам, — сказали сотрудники Газпромбанка.

Приостановка связана с тем, что банку нужно пересмотреть процентные ставки по ипотеке.

Газпромбанк продолжает ипотечное кредитование. В зарплатном сегменте мы сохранили процентные ставки на приемлемом уровне, при этом для не зарплатных клиентов Газпромбанк дифференцировал условия по процентным ставкам, — сообщили в пресс-службе банка.

По решению Центробанка с 1 мая 2023 года у банков увеличились надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом, особенно если они выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

С 1 июня ЦБ потребовал от банков создавать больше резервов по ипотеке от застройщиков со сверхнизкими ставками.

С 13 сентября Газпромбанк установил новый размер первоначального взноса по ипотеке – 31%. Тогда как правительство увеличило необходимый взнос по льготным программам до 20%.

Недавно мы писали, что с 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%.

Комментарии

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