Незарплатные клиенты не могут получить ипотеку в Газпромбанке

Банк временно не одобряет ипотечные кредиты клиентам, которые не получают зарплату в Газпромбанке. Ограничения продлятся до тех пока, пока банк не пересмотрит процентные ставки.

Газпромбанк принимает заявления на выдачу ипотеки, однако кредиты одобряют только зарплатным клиентам. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на операторов колл-центра банка.

Если зарплату на карту Газпромбанка вы не получаете, выдача ипотеки временно приостановлена. Выдачи происходят только зарплатным клиентам, — сказали сотрудники Газпромбанка.

Приостановка связана с тем, что банку нужно пересмотреть процентные ставки по ипотеке.

Газпромбанк продолжает ипотечное кредитование. В зарплатном сегменте мы сохранили процентные ставки на приемлемом уровне, при этом для не зарплатных клиентов Газпромбанк дифференцировал условия по процентным ставкам, — сообщили в пресс-службе банка.

По решению Центробанка с 1 мая 2023 года у банков увеличились надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом, особенно если они выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

С 1 июня ЦБ потребовал от банков создавать больше резервов по ипотеке от застройщиков со сверхнизкими ставками.

С 13 сентября Газпромбанк установил новый размер первоначального взноса по ипотеке – 31%. Тогда как правительство увеличило необходимый взнос по льготным программам до 20%.

Недавно мы писали, что с 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%.