Незарплатные клиенты не могут получить ипотеку в Газпромбанке

Газпромбанк принимает заявления на выдачу ипотеки, однако кредиты одобряют только зарплатным клиентам. Об этом пишет «Frank Media» со ссылкой на операторов колл-центра банка.
Если зарплату на карту Газпромбанка вы не получаете, выдача ипотеки временно приостановлена. Выдачи происходят только зарплатным клиентам, — сказали сотрудники Газпромбанка.
Приостановка связана с тем, что банку нужно пересмотреть процентные ставки по ипотеке.
Газпромбанк продолжает ипотечное кредитование. В зарплатном сегменте мы сохранили процентные ставки на приемлемом уровне, при этом для не зарплатных клиентов Газпромбанк дифференцировал условия по процентным ставкам, — сообщили в пресс-службе банка.
По решению Центробанка с 1 мая 2023 года у банков увеличились надбавки по кредитам с низким первоначальным взносом, особенно если они выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
С 1 июня ЦБ потребовал от банков создавать больше резервов по ипотеке от застройщиков со сверхнизкими ставками.
С 13 сентября Газпромбанк установил новый размер первоначального взноса по ипотеке – 31%. Тогда как правительство увеличило необходимый взнос по льготным программам до 20%.
Недавно мы писали, что с 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%.
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