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Расходы по налогу на прибыль

Минфин: расходы на услуги финансового уполномоченного уменьшают базу для налога на прибыль

Решить финансовый спор с банком в досудебном порядке можно через финансового уполномоченного. Расходы, которые ушли на это дело, можно учитывать для расчета налога на прибыль.
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Досудебное урегулирование финансовым уполномоченным не отнесено к судебной системе. Поэтому такие расходы нельзя учитывать аналогично расходам на суды.

Но перечень внереализационных расходов из статьи 264 НК – открытый. Вот на эту статью и надо ориентироваться.

Расходы, понесенные сторонами при разрешении финансовым уполномоченным споров, могут быть учтены в составе внереализационных расходов как другие обоснованные расходы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.07.2023 № 03-03-06/2/64936 и предупреждает, что налоговики  проверят обоснованность и документальное подтверждение таких расходов.

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Комментарии

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