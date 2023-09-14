С «Клерком» начала сотрудничать «Лаборатория Касперского». Скоро у компании появится свой блог!

Скоро узнавать о новинках в области кибербезопасности станет еще проще и интересней! Вы уже сейчас можете написать отзыв о продуктах компании и о работе с ней.

IT-компания, которая занимается кибербезопасностью, «Лаборатория Касперского» начала сотрудничать с «Клерком».

Страничка организации появилась в рейтинге полезных для бизнеса компаний!

Вы уже сейчас можете написать отзыв о продуктах «Касперского» или о работе с ними. Делитесь своими мнениями. В нашем рейтинге только честные отзывы и комментарии, которые никто не удаляет!

А еще скоро у «Лаборатория Касперского» начнет вести свой персональный блог на портале «Клерк».

Теперь следить за новиками в сфере информационной безопасности станет еще проще и интересней.

«Лаборатория Касперского» — международная компания, которая с 1997 года работает в сфере информационной безопасности и цифровой приватности.

Организация предлагает продукты для обеспечения безопасности бизнеса и критически важной инфраструктуры как государственных органов, так и рядовых пользователей.