С «Клерком» начала сотрудничать «Лаборатория Касперского». Скоро у компании появится свой блог!

IT-компания, которая занимается кибербезопасностью, «Лаборатория Касперского» начала сотрудничать с «Клерком».
Страничка организации появилась в рейтинге полезных для бизнеса компаний!
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А еще скоро у «Лаборатория Касперского» начнет вести свой персональный блог на портале «Клерк».
Теперь следить за новиками в сфере информационной безопасности станет еще проще и интересней.
«Лаборатория Касперского» — международная компания, которая с 1997 года работает в сфере информационной безопасности и цифровой приватности.
Организация предлагает продукты для обеспечения безопасности бизнеса и критически важной инфраструктуры как государственных органов, так и рядовых пользователей.
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