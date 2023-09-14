Не возразил — значит согласовал. Проекты, вовремя не рассмотренные чиновниками, будут согласовываться автоматически

Эксперимент был запущен аппаратом Белого дома 1 апреля и предполагал, что при нарушении десятидневного срока рассмотрения проект будет считаться согласованным. Механизм автосогласования поможет снять с ведомств часть нагрузки, избавив их от необходимости отписываться по непринципиальным для них вопросам, сообщает «Коммерсантъ».
Сейчас процедура согласования проектов такая: если чиновники в десятидневный срок после рассмотрения нормативно-правового акта не направляют стандартное письмо «Согласовано без замечаний», то считается, что законопроект не согласован и нужно проводить дополнительные мероприятия.
Теперь все будет наоборот — при отсутствии ответа «Согласовано без замечаний» НПА будет считаться согласованным. А если с нарушением десятидневного срока будут представлены замечания, то их рассмотрят по отдельной процедуре.
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