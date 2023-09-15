🎓 Вебинар. Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру. Уже сегодня в 15:00 мск!

Основная тенденция налогового администрирования последних лет — уменьшение количества выездных налоговых проверок. При этом, общий размер доначисленных налогов, сборов и страховых взносов стал рекордным. Общие доначисления в 2022 году выросли на 81% по сравнению с 2021 годом.

Выездные проверки перестают быть основным инструментом доначислений, существенно выросло значение так называемого «предпроверочного анализа». Налогоплательщики сталкиваются с ним, получая бесконечные требования о предоставлении различной информации и документов, как правило, «вне рамок проверок» (п. 2 ст. 93.1. НК), а затем — вызовы в налоговый орган «для дачи пояснений».

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Старший партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель группы практик и магистр частного права Роман Речкин на вебинаре разберет:

Эволюция налогового контроля за последние годы, что такое предпроверочный анализ (ППА) и как он появился.

Соотношение предпроверочного анализа и выездных проверок: ППА вместо ВНП.

Инструменты ППА: требования о предоставлении документов, допросы свидетелей, осмотры помещений.

«Побуждение налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязательств...» (различные «комиссии»).

Оформление результатов предпроверочного анализа.

Оценка налогоплательщиком налоговых рисков по итогам ППА.

Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!