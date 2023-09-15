🎓 Вебинар: Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки. 22 сентября в 11:00 мск

2023 год отличился огромным количеством изменений в сфере налогового законодательства. При этом порядок взаимодействия с налоговыми органами тоже не остался в стороне от этой тенденции.

Несмотря на то, что провозглашается снижение административной нагрузки на бизнес, это вовсе не гарантирует бизнесу отсутствие налоговых проверок, не снижает риски привлечения к налоговой, а иногда и к субсидиарной ответственности. На вебинаре рассмотрим основные тенденции налогового контроля, которые необходимо знать для своевременного выявления налоговых рисков.

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Спикеры вебинара: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting, а также Екатерина Мастрюкова — юрист налоговой практики Five Stones Consulting, эксперт по экономическим экспертизам.

На вебинаре рассмотрим:

проблемы дробления бизнеса;

налоговые риски работы с самозанятыми;

доначисления НДФЛ и страховых взносов по «серым» и «черным» выплатам;

когда инспекция признает расходы необоснованными, статья 54.1 НК РФ: алгоритм доказывания налоговыми органами получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды;

что ожидать во время КНП, ВНП в 2023-2024 и другие вопросы.

Ждем Вас на вебинаре 22 сентября в 11:00 мск!