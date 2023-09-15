Бухгалтерам массово пошли письма из СФР о дублях СЗВ-ТД

СФР сначала просит продублировать отчет, а потом сообщает, что появился дубль и надо все исправить.

Об этом рассказывают наши читатели в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги жалуются, что сначала от СФР были запросы о том, что нет документа увольнения. Пришлось повторять. Теперь новый запрос – появились дубли.

СФР поясняет:

При представлении сведений о трудовой деятельности каждому кадровому мероприятию присваивается уникальный идентификатор - код (UUID). Он содержится в форме СЗВ-ТД и подразделе 1.1. формы ЕФС-1 (строка в XML- файле), которые представлены в электронном виде. Если на сотрудника сдано несколько форм СЗВ-ТД (ЕФС-1), в которых содержались одинаковые данные о кадровых мероприятиях, но с разными UUID, то на ИЛС этого человека несколько раз отражаются одни и те же сведения.

Чтобы исправить эту ошибку, надо выбрать кадровое мероприятие, которое сдано правильно (с одним из UUID), а в отношении других записей с такими же данными, но с другими UUID, сдать СЗВ-ТД или ЕФС-1 с признаком отмены.

Вот еще советы от СФР:

А вам не приходили подобные запросы?