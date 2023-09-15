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Общество

В паспорт не будут вносить ИНН и СНИЛС. Но могут внести номер ЕФИР

ИНН + СНИЛС + паспорт = единый физическо-цифровой документ нового поколения. Предложение собрать все данные в один документ внесли депутаты Санкт-Петербурга. Но ФНС выдвинула свою идею – внести в паспорт ID ЕРН.
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В письме ФНС  от 11.08.2023 № КВ-18-14/2181 сказано, что на момент оформления паспорта ИНН человеку еще может быть не присвоен.

К тому же и сейчас при желании человека налоговики в паспорте могут указать ИНН.

При трудоустройстве ИНН не нужен. Кто-то по религиозным соображениям не хочет использовать ИНН. Поэтому включать его в паспорт нецелесообразно, считает ФНС.

Вместе с тем, можно включить в паспорт номере записи федерального регистра сведений о населении (ID ЕРН). К этому номеру уже привязаны ИНН, СНИЛС и т. д.).

Такое предложение налоговики направили в МВД.

Кстати, ИНН и паспортные данные можно будет не указывать в декларации 3-НДФЛ, если там будет указан номер из реестра населения (ЕФИР).

Таким образом, этот номер из ЕФИР (ID ЕРН) будет также актуален для граждан, как ИНН и прочие персданные.

Комментарии

10
  • Логотип IriEro
    IriEro 56 минут назад

    Ирина

    А почему по религиозным соображениям только ИНН некузявый? Чем отличаются остальные номера?

  • Логотип бух2007
    бух2007
    39 минут назад

    теперь еще и ЕФИР будет... Зацифровали донельзя

  • Логотип Natali Kr
    Natali Kr 36 минут назад

    Natalikr

    Можно я страшную тайну открою налоговикам? можно? Ну можно?????
    а ИНН то нынче получают при рождении ребенка!
    лет за 14 до паспорта....
    вот в школу например ребеночка без ИНН нее примут... и даже в садик требуют.
    нет я не знаю зачем - но ступодово просят! 

    • Логотип IriEro
      IriEro 35 минут назад

      Ирина

      А разве не СНИЛС?

      • Логотип Natali Kr
        Natali Kr 31 минуту назад

        Natalikr

        СНИЛС тоже просят, не переживайте .... еще прописку и сертификат на доп. образование.... св-во о рождении.....

        • Логотип IriEro
          IriEro 28 минут назад

          Ирина

          Пусть паспорт сразу в роддоме выдают, чего мелочиться?

          • Логотип Natali Kr
            Natali Kr 24 минуты назад

            Natalikr

            а ЗАГСы чем будут заниматься? Вы это.... чего тут  предлагаете то? нет все правильно - св-во о рождении..... а потом паспорт.... не надо тут.... 

            • Логотип IriEro
              IriEro 17 минут назад

              Ирина

              А ЗАГСы будут оцифровкой сведений заниматься для более лёгкого распространения персданных в массах

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 5 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    надо было назвать зЕФИР, так мило звучит)))

    • Логотип IriEro
      IriEro 3 минуты назад

      Ирина

      А с буквой z - патриотично...

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