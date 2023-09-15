В паспорт не будут вносить ИНН и СНИЛС. Но могут внести номер ЕФИР

В письме ФНС от 11.08.2023 № КВ-18-14/2181 сказано, что на момент оформления паспорта ИНН человеку еще может быть не присвоен.
К тому же и сейчас при желании человека налоговики в паспорте могут указать ИНН.
При трудоустройстве ИНН не нужен. Кто-то по религиозным соображениям не хочет использовать ИНН. Поэтому включать его в паспорт нецелесообразно, считает ФНС.
Вместе с тем, можно включить в паспорт номере записи федерального регистра сведений о населении (ID ЕРН). К этому номеру уже привязаны ИНН, СНИЛС и т. д.).
Такое предложение налоговики направили в МВД.
Кстати, ИНН и паспортные данные можно будет не указывать в декларации 3-НДФЛ, если там будет указан номер из реестра населения (ЕФИР).
Таким образом, этот номер из ЕФИР (ID ЕРН) будет также актуален для граждан, как ИНН и прочие персданные.
Комментарии10
Ирина
А почему по религиозным соображениям только ИНН некузявый? Чем отличаются остальные номера?
теперь еще и ЕФИР будет... Зацифровали донельзя
Natalikr
Можно я страшную тайну открою налоговикам? можно? Ну можно?????
а ИНН то нынче получают при рождении ребенка!
лет за 14 до паспорта....
вот в школу например ребеночка без ИНН нее примут... и даже в садик требуют.
нет я не знаю зачем - но ступодово просят!
Ирина
А разве не СНИЛС?
Natalikr
СНИЛС тоже просят, не переживайте .... еще прописку и сертификат на доп. образование.... св-во о рождении.....
Ирина
Пусть паспорт сразу в роддоме выдают, чего мелочиться?
Natalikr
а ЗАГСы чем будут заниматься? Вы это.... чего тут предлагаете то? нет все правильно - св-во о рождении..... а потом паспорт.... не надо тут....
Ирина
А ЗАГСы будут оцифровкой сведений заниматься для более лёгкого распространения персданных в массах
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
надо было назвать зЕФИР, так мило звучит)))
Ирина
А с буквой z - патриотично...