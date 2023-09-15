В паспорт не будут вносить ИНН и СНИЛС. Но могут внести номер ЕФИР

ИНН + СНИЛС + паспорт = единый физическо-цифровой документ нового поколения. Предложение собрать все данные в один документ внесли депутаты Санкт-Петербурга. Но ФНС выдвинула свою идею – внести в паспорт ID ЕРН.

В письме ФНС от 11.08.2023 № КВ-18-14/2181 сказано, что на момент оформления паспорта ИНН человеку еще может быть не присвоен.

К тому же и сейчас при желании человека налоговики в паспорте могут указать ИНН.

При трудоустройстве ИНН не нужен. Кто-то по религиозным соображениям не хочет использовать ИНН. Поэтому включать его в паспорт нецелесообразно, считает ФНС.

Вместе с тем, можно включить в паспорт номере записи федерального регистра сведений о населении (ID ЕРН). К этому номеру уже привязаны ИНН, СНИЛС и т. д.).

Такое предложение налоговики направили в МВД.

Кстати, ИНН и паспортные данные можно будет не указывать в декларации 3-НДФЛ, если там будет указан номер из реестра населения (ЕФИР).

Таким образом, этот номер из ЕФИР (ID ЕРН) будет также актуален для граждан, как ИНН и прочие персданные.