Кашу маслом не испортишь. Печать на счете-фактуре не помешает вычету по НДС

В счете-фактуре должны быть подпись директора и главбуха, а печать там не нужна. Но если она стоит на документе – ничего страшного.

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Бухгалтер получила счет-фактуру от поставщиков с печатью. Но печать не входит в число реквизитов, которые должны быть в это документе. Поэтому возник вопрос о правомерности получения вычета по такой счет-фактуре.

«Нет печати – все пропало! Поставили печать – все осквернили!», – шутят клерки.

Согласно статье 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не мешающие идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку и сумму налога не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Актуальная форма счета-фактуры – здесь.

Добавлять что-то в счет-фактуру можно, убирать – нельзя, подсказывают коллеги. Так печать, не предусмотренная порядком заполнения – это не ошибка.

Ранее ФНС в письме от 23.08.2021 № 3-1-11/0116@ разъясняла, что исключать что-то из формы счета-фактуры нельзя, но вот, например, изменить его внешний вид можно.

Неправильно название покупателя также не помешает вычету (письмо Минфина от 15.05.2019 № 07-01-09/34738).

А вот когда нельзя заявлять вычет по бумажному счету-фактуре – так это подпись на документе не живая, а факсимильная (письмо Минфина от 10.04.2019 № 03-07-14/25364).

Кто и как может подписывать счета-фактуры, мы разбирали здесь.