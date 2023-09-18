Счет-фактуру подписанный неуполномоченным лицом не примут к вычету по НДС. Проверьте скорее подписи

Налоговики из-за непонравившихся им подписей счет-фактурах часто снимают вычеты. И в данном вопросе суд поддержит инспекторов. Проверьте, есть ли доверенность на подпись у ваших сотрудников.

Если счета-фактуры за руководителя и главбуха подписывают другие работники, не уполномоченные приказом или доверенностью, то, при проверке инспекторы могут отказаться принимать налог к вычету по НДС.

В этом вопросе суды поддерживают позицию налоговиков (постановление Президиума ВАС РФ от 11 ноября 2008 г. № 9299/08, определение ВАС РФ от 14 декабря 2009 г. № ВАС-16306/09).

Логика судей такая: если счет-фактура, полученный покупателем от продавца, подписан лицом, не уполномоченным на то приказом или доверенностью, то это свидетельствует о том, что покупатель не проявил должной осмотрительности и осторожности при заключении сделки.

Подробно разберем как находить, исправлять и больше не совершать ошибок в декларациях и счетах-фактуры на бесплатном вебинаре Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Вебинар пройдет завтра, 19 сентября в 15:00 по Москве.

Спикер вебинара Полякова Марина, консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету, эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика» расскажет про:

1. Ошибки в налоговых декларациях.

2. Ошибки в декларации по НДС.

3. Ошибки в декларации по налогу на прибыль.

Записаться на вебинар