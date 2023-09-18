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Интернет и IT

В Telegram можно будет завести криптокошелек

Платформа для покупки виртуальных анонимных номеров для регистрации в Telegram оказалась успешной. Теперь основатель мессенджера хочет внедрить криптокошелек в само приложение.
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В ноябре 2023 года в настройках мессенджера Telegram появится функция криптокошелька TON (Telegram Open Network). Об этом сказано в телеграм-канале Павла Дурова.

В прошлом году Telegram на базе TON создал платформу для аукционов Fragment. Недавно мы писали, что на площадке можно приобрести виртуальный номер для регистрации в Telegram без физической сим-карты.

Анонимные номера выдаются случайным образом и начинаются на +888. Заплатив один раз, пользователь будет владеть номером, пока не продаст его на аукционе.

За это время Telegram продал активов на 120 млн долларов. Пользователи, которые купили на площадке анонимные номера увидели 27-кратное увеличение их стоимости.

Павел Дуров считает, что интеграция криптокошелька в Telegram позволит разработчикам создавать сотни новых полезных функций.

TON — децентрализованный блокчейн, созданный командой Telegram в 2018 году.

Также специалисты собирались сделать платформу, на которой пользователи бы смогли с помощью криптовалюты Gram оплачивать контент и подписки на сервисы, поддерживать авторов каналов и покупать реальные товары и услуги через ботов.

В 2020 году Комиссия по ценным бумагам США признала токены Gram ценными бумагами и запретила их выпуск. Проект начал работать за пределами США, а токены стали называться TonCoin.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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