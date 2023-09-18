Правительство поддержало право на передачу бесплатной земли по наследству

Герои России смогут передавать наследникам полученную от государства землю безо всяких заявлений. Также участки разрешат использоваться для фермерской деятельности.

Правительство одобрило законопроект, по которому Герои России могут передавать по наследству право на бесплатную землю. Об этом написал автор инициативы первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Сейчас Герой или полный кавалер Ордена Славы должен лично обращался за льготой, чтобы передать землю по наследству. В случае его гибели право на участок аннулируется и не передается наследникам.

Этот вопрос будет законодательно урегулирован. Наша рабочая группа также предложила разрешить использовать такую землю под фермерство, — сказал Андрей Турчак.

Авторы законопроекта рассчитывают, что их идея получит одобрении в Госдуме и Совфеде.