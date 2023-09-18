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Налог на сверхприбыль

Минфин озвучил бухгалтерские проводки для налога на сверхприбыль. Задействованы счета 68, 96, 99

Налог на сверхприбыль при его досрочной уплате отражается в регистрах бухгалтерского учета записями 2023 года, а фактические расчеты с бюджетом по налогу на сверхприбыль – в регистрах бухучета в 2024 году.
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Минфин выпустил информационное письмо от 14.09.2023 № ИС-учет-46 про бухучет налога на сверхприбыль.

Проводки в 2023 году будут такие:

  • Д 99К 96 признание оценочного обязательства по уплате налога на сверхприбыль (в сумме, определенной компанией);

  • Д 68К 51 перечисление обеспечительного платежа в бюджет;

  • Д 99 К 96 изменение величины оценочного обязательства (при необходимости).

Проводки в 2024 году будут такие:

  • Д 96К 68 признание обязательства по налогу на сверхприбыль (по декларации);

  • Д 68 К 68 признание суммы обеспечительного платежа по налогу на сверхприбыль суммой уплаченного налога на сверхприбыль;

  • Д 68К 51 уплата налога на сверхприбыль.

В годовой бухотчетности за 2023 год расчет по этому налогу будут отражены так:

  • сумма обеспечительного платежа, перечисленная в бюджет, – в составе дебиторской задолженности;

  • величина оценочного обязательства по налогу на сверхприбыль – в составе оценочных обязательств;

  • признанная расходом сумма оценочного обязательства по налогу на сверхприбыль – по статье «Прочее» отчета о финрезультатах (после статей «в том числе текущий налог на прибыль» и «в том числе отложенный налог на прибыль»).

Кстати, ранее свои рекомендации по бухучету налога на сверхприбыль дал ФОНД «НРБУ «БМЦ». Эксперты разработали подход к признанию и представлению в бухотчетности ретроспективных налогов и сборов (которые подлежат уплате с прошлых доходов).

Скоро утвердят декларацию по налогу на сверхприбыль. Есть проект.

О новом налоге на сверхприбыль мы говорили и писали тут.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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