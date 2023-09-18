🎄Госдума: сокращать новогодние каникулы не будем

Госдума отклонит законопроект о сокращении новогодних каникул и увеличении числа нерабочих праздничных дней в мае до пяти: с 1 по 5 мая.

Госдума отклонила законопроект об изменении графика нерабочих праздничных дней в России за счет сокращения новогодних каникул, пишут «Известия».

«Законопроект получил отрицательный отзыв правительства. Кроме того, наш комитет также рекомендовал его к отклонению. В мае школьники заканчивают учебный год и активно готовятся либо к ежегодной аттестации для перехода в следующий класс, либо к выпускным экзаменам, в связи с чем продолжительный отдых в указанном месяце может помешать учебному процессу», — уточнили в комитете ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее, в Минтруде сообщили, что новогодние каникулы в 2024 году пройдут с 1 по 8 января. А так как в 2023 году30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, они также будут нерабочими.