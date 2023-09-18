Госдума: импортную электронную продукцию не освободят от НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам решил не освобождать импортную уникальную электронную продукцию, аналоги которой не производятся в России, от НДС. Законопроект был отклонен.

Согласно законодательству, не облагается НДС ввоз в РФ технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, если в России нет аналогов такой продукции. Законопроект предлагал внести в этот перечень электронную продукцию, в том числе комплектующие изделия, электронную компонентную базу, контрольно-измерительное оборудование, аналоги которых не производятся в РФ, пишет INTERFAX.RU.

«Учитывая, что установленный действующим законодательством порядок предполагает публикацию в открытом доступе перечня товаров, на ввоз которых распространяется данная мера, считаем, что принятие законопроекта может повлечь риски применения к данной продукции ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорилось в письме Минпромторга в правительство.

Министерство, также отмечало, что приостановка рассмотрения законопроекта связана также с наличием альтернативных механизмов упрощения ввоза промышленной продукции.