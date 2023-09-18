Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

НДС

Госдума: импортную электронную продукцию не освободят от НДС

Комитет Госдумы по бюджету и налогам решил не освобождать импортную уникальную электронную продукцию, аналоги которой не производятся в России, от НДС. Законопроект был отклонен.
13

Согласно законодательству, не облагается НДС ввоз в РФ технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, если в России нет аналогов такой продукции. Законопроект предлагал внести в этот перечень электронную продукцию, в том числе комплектующие изделия, электронную компонентную базу, контрольно-измерительное оборудование, аналоги которых не производятся в РФ, пишет INTERFAX.RU.

«Учитывая, что установленный действующим законодательством порядок предполагает публикацию в открытом доступе перечня товаров, на ввоз которых распространяется данная мера, считаем, что принятие законопроекта может повлечь риски применения к данной продукции ограничительных мер со стороны недружественных государств», — говорилось в письме Минпромторга в правительство.

Министерство, также отмечало, что приостановка рассмотрения законопроекта связана также с наличием альтернативных механизмов упрощения ввоза промышленной продукции.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Компания не обоснованно уменьшила налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов. Это стало основанием для доначисления налога

    Основанием для доначисления налога послужил вывод ФНС о том, что Общество в нарушение статьи 283 НК не обоснованно уменьшило налоговую базу на убыток прошлых налоговых периодов.

    13
    Логотип advokatshaderkov
    advokatshaderkov
    Интернет и IT

    Запретить, нельзя продать. Как обезопасить свою квартиру от продажи мошенниками за 30 секунд?

    Раньше для установки запрета требовалось лично идти в МФЦ или Росреестр. Теперь это можно сделать онлайн на портале Госуслуги. Как оформить запрет и зачем он нужен.

    48
    Логотип LRurist
    LRurist
    Антимонопольное право

    МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»

    Операторы должны перестать брать с абонентов деньги за раздачу интернета с телефона, соответствующее предписание выдала ФАС.

    МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 обязали раздавать интернет бесплатно. ФАС выдала предупреждения «большой четверке»
    16
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Найдите работу с подборкой самых крутых вакансий дня от «Клерка»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    18
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

    Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией Оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.

    Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах
    4
    69
    Логотип msneg
    msneg

    170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента

    На днях я как издатель «Клерка» ходила на презентацию группы компаний «Солар» (ранее «РТК-Солар»), которые рассказали, как изменился мир кибербезопасности и какие новинки скоро появятся на рынке. Поделюсь с вами интересными фактами и цифрами по кибербезопасности, а также своими фотографиями.

    170 атак ежедневно. Впечатляющие цифры про ситуацию с инфобезопасностью от СОЛАР + фото-отчет с крутого ивента
    28
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Инвестиции

    Про личные сбережения и инвестиции понятными словами. Разумный ответ

    Денис спрашивает: «Пенсия. Как не жить на пенсии в бедноте?». Ден, спасибо за лаконичный вопрос! =) Я могу придумать как минимум несколько рабочих вариантов.

    Про личные сбережения и инвестиции понятными словами. Разумный ответ
    3
    38
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Гарантийные обязательства. Сложности защиты интересов подрядчика в суде

    Последние годы моей работы были в компании, занимавшейся строительством автомобильных дорог и аэропортов (о, да! и тех, что вы видите, прилетая в Москву). Так что проблема качества всегда стояла на первом месте!

    17
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Налоговые проверки

    «Вконтакте» в контакте с ФНС: в ходе выездной проверки налоговики изучили страницу компании в социальной сети

    ФНС изучает социальные сети. Конечно, информации, полученной по результатам хождения в интернете, маловато для того, чтобы доначислить проверяемой компании 170 миллионов рублей НДС и налога на прибыль, пеней и штраф (последний был снижен в 8 раз, но сути дела не меняет).

    «Вконтакте» в контакте с ФНС: в ходе выездной проверки налоговики изучили страницу компании в социальной сети
    1
    505
    Читать еще
    Мнения