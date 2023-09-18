Получатели региональных грантов смогут не платить НДФЛ

Теперь от налога будут освобождены не только президентские гранты и федеральные проекты, но и региональные гранты.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект об освобождении от НДФЛ региональных и местных грантов, а также премий, которые получают физлица.

Сейчас от уплаты НДФЛ освобождаются только средства федеральных проектов и президентские гранты.

Гранты, получаемые физическими лицами, как правило, направлены на развитие общественных инициатив, улучшение благоустройства городской среды, помощь незащищенным слоям населения, в том числе пожилым гражданам, — сказано в пояснительной записке.

Новый законопроект внесет поправки в Налоговый кодекс и позволит участникам конкурсов потратить больше выделенных средств на осуществление проектов.

Также получателям грантов будут оплачивать стоимость проезда к месту проведения конкурсов или соревнований, питание и предоставят во временное пользование помещение. Все это будет компенсировано из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.