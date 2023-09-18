При взыскании налогов с расчетного счета налоговики могут переборщить и списать лишнее

Налоговики не успевают своевременно отражать поступление ЕНП и один и тот же долг могут списать два раза.

Такая история, в частности, приключилась с подписчицей нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

С 2023 года изменилась система взыскания налоговых долгов со счетов бизнеса. Налоговики выставляют требование, дают время на добровольное погашение, а потом в банк идет сигнал о приостановке по счету и идут списания в бюджет. Деньги списывают до того момента, как сальдо ЕНС не станет положительным. Сумма требовании уже не играет роли.

Данные о налоговых долгах ФНС размещает в специальном электронно реестре, доступ к которому есть у банков. Он обновляется два раза в день.

У компании последние долги списали в субботу и счет разблокировали. Однако уже в понедельник утром налоговики обновили реестр и снова внесли туда долг, который вообще-то был погашен в субботу. Оплата пока не отразилась на ЕНС, поэтому сальдо все еще было отрицательным. А минус на ЕНС идет в электронный реестр для взыскания.

В итоге ИФНС обещала вернуть излишние списанные налоги обратно на расчетный счет без заявления от налогоплательщика.

Но участники обсуждения рассказывают, что в подобных ситуациях им приходилось писать заявление на возврат денег с ЕНС.

А вы не сталкивались с излишним взысканием налогов с расчетного счета?