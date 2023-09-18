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ЕНП (единый налоговый платеж)

При взыскании налогов с расчетного счета налоговики могут переборщить и списать лишнее

Налоговики не успевают своевременно отражать поступление ЕНП и один и тот же долг могут списать два раза.
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Такая история, в частности, приключилась с подписчицей нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

С 2023 года изменилась система взыскания налоговых долгов со счетов бизнеса. Налоговики выставляют требование, дают время на добровольное погашение, а потом в банк идет сигнал о приостановке по счету и идут списания в бюджет. Деньги списывают до того момента, как сальдо ЕНС не станет положительным. Сумма требовании уже не играет роли.

Данные о налоговых долгах ФНС размещает в специальном электронно реестре, доступ к которому есть у банков. Он обновляется два раза в день.

У компании последние долги списали в субботу и счет разблокировали. Однако уже в понедельник утром налоговики обновили реестр и снова внесли туда долг, который вообще-то был погашен в субботу. Оплата пока не отразилась на ЕНС, поэтому сальдо все еще было отрицательным. А минус на ЕНС идет в электронный реестр для взыскания.

В итоге ИФНС обещала вернуть излишние списанные налоги обратно на расчетный счет без заявления от налогоплательщика.

Но участники обсуждения рассказывают, что в подобных ситуациях им приходилось писать заявление на возврат денег с ЕНС.

А вы не сталкивались с излишним взысканием налогов с расчетного счета?

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 44 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Деньги списывают до того момента, как сальдо ЕНС не станет положительным. Сумма требовании уже не играет роли.

    Прекрасно! При хорошем раскладе сальдо вообще никогда положительной может не стать! 

    Задолжал тыщу. Списали лимон-два-три-двенадцать.... а положительным так и не стало...

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