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Налоги, взносы, пошлины

Егоров: ЕНС работает абсолютно четко, без сбоев

ФНС открыла доступ к 56 млн личных кабинетов, приняла поправки по приоритетному зачислению НДФЛ в региональные бюджеты. На подходе – отмена усиленной подписи при подаче уведомлений.
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Руководитель ФНС Даниил Егоров доложил председателю правительства Михаилу Мишустину о том, что реформа ЕНС состоялась и система работает «абсолютно четко, без сбоев». Об этом сказано на сайте кабмина.

Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки. И сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет, — рассказал Даниил Егоров.

Налоговая открыла 56 млн личных кабинетов, из них 51 млн – это кабинеты физлиц, 3,6 млн – ИП и 1,6 млн – юрлиц.

Также глава ФНС добавил, что поправки помогли зачислять НДФЛ в бюджеты субъектов в приоритетном порядке. Так регионы получают средства быстрее, а у налогоплательщиков не будет штрафов, поскольку подоходный налог идет первым платежом в системе.

Сейчас служба работает над новыми поправками, которые позволят подавать уведомления без усиленной подписи.

Если раньше у нас страховые взносы уменьшали упрощенную систему налогообложения и патент только уплаченный, теперь будут только начисленные. То есть, не дожидаясь уплаты, у нас сразу идет уменьшение. Это тоже очень удобная конструкция для людей, — сказал Егоров.

Кроме того, в налоговой создали систему информирования и отчетности, которая может делать прогнозы и следить за текущим состоянием бюджета.

В конце мая 2023 года Даниил Егоров извинялся перед бизнесом за плохое внедрение ЕНС. Из-за ошибок пришлось закрыть раздел ЕНС в личных кабинетах.

Комментарии

5
  • Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая 35 минут назад

    Наталья ГорячаяРуководительИП

    Как хорошо живется в стране зеленых слоников в розовых очках ...

  • Логотип Vveronnika
    Vveronnika 24 минуты назад

    Может он реально с ума сошел, а принудительная психиатрия у нас запрещена((((  абсолютно четкий бедлам в сверках. без сбоев только пеня шлепается 😤

    • Логотип sedelnikova
      sedelnikova 21 минуту назад

      Елена СедельниковаГлавный бухгалтер

      Да, и инспекторов по сверкам прячут уже, телефонов на сверку не дают, дозвониться в отделы урегулирования задолженности просто невозможно

  • Логотип Марина_2022_
    Марина_2022_
    21 минуту назад

    Марина ***Руководитель

    Как жаль что законы у нас принимают те, кто должен принимать таблетки...😏

  • Логотип IriEro
    IriEro 20 минут назад

    Ирина

    Интересно, если всё

    работает абсолютно четко, без сбоев,

    то почему нельзя найти концы в этом ЕНС?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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