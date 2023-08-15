Егоров: ЕНС работает абсолютно четко, без сбоев

ФНС открыла доступ к 56 млн личных кабинетов, приняла поправки по приоритетному зачислению НДФЛ в региональные бюджеты. На подходе – отмена усиленной подписи при подаче уведомлений.

Руководитель ФНС Даниил Егоров доложил председателю правительства Михаилу Мишустину о том, что реформа ЕНС состоялась и система работает «абсолютно четко, без сбоев». Об этом сказано на сайте кабмина.

Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки. И сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет, — рассказал Даниил Егоров.

Налоговая открыла 56 млн личных кабинетов, из них 51 млн – это кабинеты физлиц, 3,6 млн – ИП и 1,6 млн – юрлиц.

Также глава ФНС добавил, что поправки помогли зачислять НДФЛ в бюджеты субъектов в приоритетном порядке. Так регионы получают средства быстрее, а у налогоплательщиков не будет штрафов, поскольку подоходный налог идет первым платежом в системе.

Сейчас служба работает над новыми поправками, которые позволят подавать уведомления без усиленной подписи.

Если раньше у нас страховые взносы уменьшали упрощенную систему налогообложения и патент только уплаченный, теперь будут только начисленные. То есть, не дожидаясь уплаты, у нас сразу идет уменьшение. Это тоже очень удобная конструкция для людей, — сказал Егоров.

Кроме того, в налоговой создали систему информирования и отчетности, которая может делать прогнозы и следить за текущим состоянием бюджета.

В конце мая 2023 года Даниил Егоров извинялся перед бизнесом за плохое внедрение ЕНС. Из-за ошибок пришлось закрыть раздел ЕНС в личных кабинетах.