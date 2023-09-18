ФНС: к началу 2024 года число самозанятых может вырасти до 10 млн

ФНС отчиталась по самозанятым. Количество самозанятых продолжает расти. С начала года их совокупный заработок вырос в 1,5 раза и составил 828,97 млрд руб.

За время действия налога на профессиональный доход (НПД) по состоянию на 1 сентября 2023 г. самозанятые заработали 2,62 трлн руб. – на 87% больше, чем на ту же дату в 2022 г., заявили в ФНС, пишут «Ведомости».

По данным службы, на 1 сентября 2023 г. самозанятые россияне уплатили 35,5 млрд руб. — это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно к проекту НПД присоединяется более 7000 человек. Сейчас налоговым режимом пользуется более 8,3 млн физических лиц.

Напомним, НПД начали применять в 2019 г., его действие будет длиться в течение 10 лет. Граждане и ИП, присоединившиеся к этому эксперименту, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке: 4% при работе с физлицами и 6% — с компаниями. К началу 2024 года число самозанятых может вырасти до 10 млн, считают эксперты.