🎓 Вебинар: Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Уже сегодня в 15:00 мск!

Та самая статья, из которой вы, наконец, поймете, как работает роботизация в бухгалтерии

Каждый бухгалтер мечтает о своем клоне, который выполняет рутинную работу. Если вы думали, что таких клонов не существует, то спешим заверить — вы ошибаетесь и они есть. Это роботы RPA. В бухгалтерию активно внедряется роботизация, и сегодня мы расскажем какие процессы уже можно отдать роботу.