🎓 Вебинар: Самые частые ошибки в декларациях по НДС и налогу на прибыль. Уже сегодня в 15:00 мск!

Спикер вебинара: Полякова Марина — консультант по налогообложению и бухгалтерскому учету, эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика».
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На вебинаре с компанией «Такском» разберем:
1. Ошибки в налоговых декларациях
разновидности ошибок при формировании налоговой базы и заполнении налоговых деклараций
преднамеренные ошибки с целью занижения налоговой базы
общие правила исправления ошибок в налоговых декларациях
2. Ошибки в декларации по НДС
несоблюдение контрольных соотношений показателей
ошибки при отражении реквизитов счетов-фактур
ошибки в записях по исправительным и корректировочным счетам-фактурам
ошибки по налоговым вычетам и при восстановлении НДС
ошибки в журнале учета счетов-фактур и в декларации при осуществлении посреднической деятельности
особенности исправления ошибок по НДС от счета-фактуры до уточненной декларации
3. Ошибки в декларации по налогу на прибыль
несоответствие показателей налоговой и бухгалтерской отчетности
ошибки при квалификации доходов и расходов для целей налогового учета
отражение экономически необоснованных и документально неподтвержденных расходов
ошибки в стоимостной оценке объектов налогового учета
ошибки в периодизации признания и нормировании доходов и расходов
влияние на налоговую базу по налогу на прибыль ошибок по другим налогам
ошибки при формировании показателей в налоговой декларации по налогу на прибыль
особенности исправления ошибок, которые привели к недоимке или переплате по налогу на прибыль.
Ждем Вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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