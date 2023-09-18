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Электронные подписи

Микрозаймы будут выдавать только если есть электронная подпись

Центробанк решил ввести еще один уровень идентификации при получении микрозаймов онлайн — электронную подпись. Участники рынка считают, что число МФО сократится, а мошенники все равно смогут получить доступ даже к усиленной ЭП.
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С 1 октября 2024 года заемщики смогут получить средства в микрофинансовых организациях (МФО) только при наличии электронной подписи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект указа Центробанка.

Сами МФО будут предлагать клиентам оформить простую или усиленную электронную подпись. Это сделает долгим процесс оформления займов, которые обычно нужны срочно.

Центробанк считает, что эта мера поможет защитить клиентов от мошенников, которые получают кредиты и займы без их согласия.

Участники рынка могли внести свои предложения и замечания до 18 сентября 2023 года. Предполагается, что сам указ ЦБ вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Сейчас для того, чтобы получить микрозаем онлайн нужно подтвердить личность. Нужно ввести паспортные данные, а затем пройти аутентификацию через Госуслуги.

Зачастую мошенники получают доступ к личному кабинету на Госуслугах и могут оформлять займы без ведома пользователя. При получении средств они указывают номер своей банковской карты.

Электронная подпись может стать дополнительным подтверждением намерений клиента взять деньги в МФО. Это цифровой аналог подписи от руки.

Простая ЭП может быть в виде логина и пароля, а также представлять собой код из СМС.

Усиленная ЭП – это персональный код, который хранится на флешке или в специальном мобильном приложении. Она выдается в удостоверяющем центре.

Гендиректор группы компаний Eqvanta Сергей Весовщук рассказал, что клиентам МФО придется потратить много времени, чтобы получить подпись и только потом – деньги.

Микрозаем человеку нужен, как правило, срочно и на короткий период, что не соответствует обновленному процессу, — сказал он.

Кроме того, мошенники, которые пользуются социальной инженерией, смогут добиться того, что клиенты передадут им даже усиленную ЭЦП.

В итоге рынок микрофинансирования рискует сократиться, а злоумышленники все равно добьются своих целей.

Комментарии

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