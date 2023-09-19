ФНС и Центробанк не готовы принимать оплату налогов в цифровых рублях

Чтобы можно было платить налоги цифровым рублем, нужно внести изменения в Налоговый кодекс. Поправки рассмотрят в Госдуме 20 сентября.

Центробанк и ФНС пока что не готовы приравнять цифровой рубль к обычному и принимать оплату налогов в новой валюте. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по бюджету Ольгу Ануфриеву.

Сейчас в Налоговый кодекс вносятся поправки, которые позволят принудительно взыскивать налоги со счета цифрового рубля.

Пока у нас ни ЦБ, ни налоговая служба не готовы приравнять цифровой рубль и рубль в части уплаты налогов, но в части взыскания налогов это уже проговорено, технологическая возможность такая имеется, — сообщила Ольга Ануфриева.

Законопроект, который дополнит налоговый кодекс понятием «счет цифрового рубля» Госдума рассмотрит в первом чтении 20 сентября 2023 года.

Если поправки примут, они вступят в силу с 1 января 2025 года.

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