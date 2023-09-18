👌 На предоплату и отгрузку можно пробить только один чек ККТ

Если покупатель не против, то в момент предоплаты можно сразу пробить чек с признаком способа оплаты «Полный расчет».

ФНС разрешила не пробивать два чека в момент 100% предоплаты и в момент передачи товара бизнесменам, которые учитывают доходы кассовым методом.

Они вправе ориентироваться на момент отражения выручки в налоговом учете.

Такие пользователи ККТ вправе сразу после получения 100% предоплаты формировать кассовый чек, в котором реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) = «4» (полная оплата, в том числе с учетом аванса (предоплаты) в момент передачи предмета расчета).

В этом случае в момент передачи товара кассовый чек уже не надо формировать. Но нужно получить согласие покупателя на такой чек.

Для агентов по приему платежей такой способ формирования чеков недопустим, потому что они не выдают товар покупателю, а только принимают предоплату за товар.

Также в письме от 06.09.2023 № АБ-4-20/11334@ ФНС рассуждает про многочисленные сервисы формирования фискальных документов, которые оказывают услуги бизнесу, не имеющему ККТ. Их стало очень много. Все ли они одинаково полезны?

ФНС предупреждает, что использовать ККТ вне места расчетов можно только при торговле через интернет и оказании услуг вне торгового объекта.

Поэтому агент по приему платежей, действующий по поручению поставщика товара, применяющий ККТ только для безналичных расчетов в интернете, не может использовать такую ККТ для расчетов с клиентом в торговом объекте, кафе, ресторане, где клиент контактирует с поставщиком.