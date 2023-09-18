👆 При выплате зарплаты с задержкой надо дать сотруднику стандартный вычет за все пропущенные месяцы

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на вопросы налогоплательщиков.
Ситуация примерно такая:
оклад сотрудника 90 000 руб.
за январь – апрель начислено 360 000 руб. (это больше 350 тыс.)
вся зарплата за январь – апрель выплачена в апреле.
ФНС поясняет, что при выплате зарплаты в апреле надо дать стандартный вычет за 3 месяца, а с апреля вычета не будет.
НК РФ не запрещает предоставление стандартного вычета за те месяцы, когда у работников отсутствовал облагаемый НДФЛ доход, но были трудовые отношения.
Таким образом, если в отдельные месяцы налоговый агент не выплачивал сотруднику доход, стандартный вычет предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.
Комментарии2
если у сотрудника оклад 400 тыс, то при своевременной выплате зарплаты вычета у него не будет вообще. А если первая выплата будет с задержкой, то вычет будет за нулевые месяцы. 😏
Нет
Дайте мне такой оклад, а стандартные вычеты (182р) мне не нужны.