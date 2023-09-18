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Стандартный вычет

👆 При выплате зарплаты с задержкой надо дать сотруднику стандартный вычет за все пропущенные месяцы

Если сотрудник в апреле получил зарплату за 4 месяца (январь-апрель) в сумме более 350 тыс. рублей, то ему надо предоставить стандартный налоговый вычет за пропущенные месяцы, когда дохода не было. С апреля право на вычет теряется.
29

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на вопросы налогоплательщиков.

Ситуация примерно такая:

  • оклад сотрудника 90 000 руб.

  • за январь – апрель начислено 360 000 руб. (это больше 350 тыс.)

  • вся зарплата за январь – апрель выплачена в апреле.

ФНС поясняет, что при выплате зарплаты в апреле надо дать стандартный вычет за 3 месяца, а с апреля вычета не будет.

НК РФ не запрещает предоставление стандартного вычета за те месяцы, когда у работников отсутствовал облагаемый НДФЛ доход, но были трудовые отношения.

Таким образом, если в отдельные месяцы налоговый агент не выплачивал сотруднику доход, стандартный вычет предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.

Комментарии

2
  • Логотип бух2007
    бух2007
    46 минут назад

    если у сотрудника оклад 400 тыс, то при своевременной выплате зарплаты вычета у него не будет вообще. А если первая выплата будет с задержкой, то вычет будет за нулевые месяцы. 😏

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 42 минуты назад

      Нет

      если у сотрудника оклад 400 тыс,

      Дайте мне такой оклад, а стандартные вычеты (182р) мне не нужны.

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