👆 При выплате зарплаты с задержкой надо дать сотруднику стандартный вычет за все пропущенные месяцы

Если сотрудник в апреле получил зарплату за 4 месяца (январь-апрель) в сумме более 350 тыс. рублей, то ему надо предоставить стандартный налоговый вычет за пропущенные месяцы, когда дохода не было. С апреля право на вычет теряется.

Такое разъяснение дает ФНС в разделе ответов на вопросы налогоплательщиков.

Ситуация примерно такая: оклад сотрудника 90 000 руб.

за январь – апрель начислено 360 000 руб. (это больше 350 тыс.)

вся зарплата за январь – апрель выплачена в апреле.

ФНС поясняет, что при выплате зарплаты в апреле надо дать стандартный вычет за 3 месяца, а с апреля вычета не будет.

НК РФ не запрещает предоставление стандартного вычета за те месяцы, когда у работников отсутствовал облагаемый НДФЛ доход, но были трудовые отношения.

Таким образом, если в отдельные месяцы налоговый агент не выплачивал сотруднику доход, стандартный вычет предоставляются за каждый месяц налогового периода, включая те месяцы, в которых не было выплат дохода.