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Инвестиции

Акции «Полиметалла» выросли в цене почти на 15%

После возобновления торгов на Мосбирже, акции компании стали продаваться по 637,7 рубля за бумагу. Последний раз ценные бумаги можно было купить 25 июля за 556,4 рубля.
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На открытии Московской биржи стоимость акций компании «Полиметалл» выросла на 14,61%, до 637,7 рубля. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

С конца июля ценные бумаги «Полиметалла» не продавались на Мосбирже по причине перерегистрации компании в Казахстане.

В последний раз акции можно было купить 25 июля по цене 556,4 рубля за ценную бумагу.

Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане.

Теперь премиальный листинг будет находиться на казахстанской Бирже МФЦА (AIX).

В мае 2023 года компанию включили в санкционный список США. В июле компания сообщила, что рассматривает возможность продать свои российские активы.

Интерес к покупке активов золотодобывающей фирмы проявляла компания «Полюс».

Комментарии

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