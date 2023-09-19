Акции «Полиметалла» выросли в цене почти на 15%

На открытии Московской биржи стоимость акций компании «Полиметалл» выросла на 14,61%, до 637,7 рубля. Об этом сказано на сайте торговой площадки.
С конца июля ценные бумаги «Полиметалла» не продавались на Мосбирже по причине перерегистрации компании в Казахстане.
В последний раз акции можно было купить 25 июля по цене 556,4 рубля за ценную бумагу.
Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане.
Теперь премиальный листинг будет находиться на казахстанской Бирже МФЦА (AIX).
В мае 2023 года компанию включили в санкционный список США. В июле компания сообщила, что рассматривает возможность продать свои российские активы.
Интерес к покупке активов золотодобывающей фирмы проявляла компания «Полюс».
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