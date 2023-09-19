Акции «Полиметалла» выросли в цене почти на 15%

После возобновления торгов на Мосбирже, акции компании стали продаваться по 637,7 рубля за бумагу. Последний раз ценные бумаги можно было купить 25 июля за 556,4 рубля.

На открытии Московской биржи стоимость акций компании «Полиметалл» выросла на 14,61%, до 637,7 рубля. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

С конца июля ценные бумаги «Полиметалла» не продавались на Мосбирже по причине перерегистрации компании в Казахстане.

В последний раз акции можно было купить 25 июля по цене 556,4 рубля за ценную бумагу.

Недавно мы писали, что Polymetal перерегистрировался с острова Джерси в Казахстане.

Теперь премиальный листинг будет находиться на казахстанской Бирже МФЦА (AIX).

В мае 2023 года компанию включили в санкционный список США. В июле компания сообщила, что рассматривает возможность продать свои российские активы.

Интерес к покупке активов золотодобывающей фирмы проявляла компания «Полюс».