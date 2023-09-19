Исполнители гособоронзаказов могут списывать на расходы до 5 млн рублей в месяц

Раньше сумма допустимых расходов составляла 3 млн рублей. Этот лимит будет увеличиваться в зависимости от индекса потребительских цен.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому исполнитель гособоронзаказа может списывать в месяц до 5 млн рублей.

Законопроект устанавливает особый режим использования отдельного счета, который открыт исполнителю для расчетов по условиям госконтракта. С такого счета можно списать средства для оплаты расходов.

Если раньше расходы не должны были превышать 3 млн рублей в месяц, то теперь эту сумму увеличат до 5 млн рублей.

Также будет установлена ежегодная индексация суммы лимита расходов для исполнения гособоронзаказа. Индексация будет зависеть от величины индекса потребительских цен за год.

Это нужно для того, чтобы организации ОПК могли себе позволить закупать ресурсы, которые дорожают.