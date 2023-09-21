🎓Вебинар Марины Климовой: Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. 11 октября в 11:00 мск!

Вебинар от топового лектора про все изменения законодательства. Марина Климова расскажет, что учесть в работе уже сейчас.

Бухгалтеров продолжают радовать изменениями законодательства. На вебинаре расскажем обо всех важных изменениях осени, которые надо учитывать в работе уже в этом году.

Приобрести вебинар со скидкой 63%, всего за 3 999 рублей!

Купить вебинар

Спикер: Марина Климова — независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов

На вебинаре разберем:

1. Налоговое администрирование и налоговый контроль

изменения в порядке работы с ЕНС прямо в середине года;

новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов;

новые правила распределения ЕНП.

2. Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности:

НДС;

налог на прибыль;

НДФЛ;

страховые взносы;

специальные налоговые режимы.

3. Изменения в трудовом законодательстве:

новые требования КС РФ к оплате труда: пересматриваем положения об оплате труда и премировании;

новые правила предоставления дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами с сентября

4. Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов, оформление МЧД

Ждем Вас на вебинаре 11 октября в 11:00 мск!