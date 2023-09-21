🎓Вебинар Марины Климовой: Новшества осени для бухгалтера: ЕНС, налоги, трудовое законодательство, учет. 11 октября в 11:00 мск!

Бухгалтеров продолжают радовать изменениями законодательства. На вебинаре расскажем обо всех важных изменениях осени, которые надо учитывать в работе уже в этом году.
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Спикер: Марина Климова — независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения и трудового права, к.э.н., доцент, преподаватель ИПБ России, преподаватель Палаты налоговых консультантов
На вебинаре разберем:
1. Налоговое администрирование и налоговый контроль
изменения в порядке работы с ЕНС прямо в середине года;
новые правила подачи уведомлений об исчисленных суммах налогов;
новые правила распределения ЕНП.
2. Актуальные изменения по отдельным налогам, особенности текущей налоговой отчетности:
НДС;
налог на прибыль;
НДФЛ;
страховые взносы;
специальные налоговые режимы.
3. Изменения в трудовом законодательстве:
новые требования КС РФ к оплате труда: пересматриваем положения об оплате труда и премировании;
новые правила предоставления дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами с сентября
4. Бухучет: новые требования к оформлению отдельных видов первичных документов, оформление МЧД
Ждем Вас на вебинаре 11 октября в 11:00 мск!
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