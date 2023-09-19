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Индексация пенсий

Работающим инвалидам хотят вернуть индексацию пенсии

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируют. Из этого правила хотят сделать исключение – для инвалидов.
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Законопроект с такой нормой в Госдуму внесли депутаты от КПРФ.

По их задумке, в январе 2024 года работающим инвалидам должны провести все пропущенные индексации – с 2016 по 2023 годы.

На эту индексацию потребуется около 157 млрд рублей, подсчитали авторы проекта.

А может быть, и того меньше. Потому что сейчас некоторые работающие инвалиды периодически увольняются, чтобы получить индексацию. То есть, их пенсии по факту уже проиндексированы. Некоторые вышли на пенсию недавно, и у них нет пропущенных индексаций с 2016 года.

Кстати, в конце прошлого года президент давал поручение проработать вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам. Но воз и ныне там.

Напомним, работающим пенсионерам не дают индексацию в январе, но делают перерасчет в августе. Максимальная сумма такого перерасчета – около 300 рублей, потому что для этой категории пенсионеров ограничение идет не только в стоимости пенсионных баллов (в ценах 2016 года), но и в их количестве (не более 3).

Подробно о перерасчете мы рассказали в нашей статье.

Таблица с минимальной пенсией по всем регионам – здесь.

Комментарии

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