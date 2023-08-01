Работающим пенсионерам повысили пенсию с 1 августа. На сколько?

Кому положен перерасчет

Ежегодно 1 августа СФР (ранее – ПФР) производит перерасчет пенсии пенсионерам, которые в прошлом году работали и за которых работодатели платили взносы.

При этом пониженный тариф взносов работодателя не окажет отрицательного влияния на пенсии работников. Баллы будут такие же, как и при общем тарифе. Важен размер зарплаты, а не тариф взносов.

Кроме того, прибавка с 01.08.2023 будет и у ИП, которые вели деятельность в 2022 году и платили фиксированные взносы.

Количество баллов

Формула расчета пенсионных баллов за 2022 год такая:

ИПК = СВ / СВмз х 10

ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (ваша зарплата за год х 16 %);

СВмз — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база х 16 %).

То есть, ваши взносы на индивидуальном лицевом счете в ПФР (ИЛС) делят на 16% от предельной базы и умножают на 10.

Предельная база по взносам на ОПС в 2022 году — 1 565 000 руб.

16% от базы — 250 400 руб.

Кстати, за 2023 год будет новая формула пенсионного балла.

Имейте в виду, что не все взносы, которые уплачивал за вас работодатель (22%), попадут на ИЛС. Учитывают только индивидуальную часть тарифа — 16 %. Остальные 6% — это солидарная часть. Она на размер пенсии не влияет.

Кроме того, у работающих пенсионеров есть ограничение по баллам.

Сколько бы они не заработали, какой бы большой зарплата у них не была, их потолок — 3 пенсионных балла в год.

СФР пересчитывает зарплату в пенсионные баллы, а потом баллы преобразуются в прибавку к пенсии.

При этом у молодых сотрудников ограничение – 10 баллов.

Таким образам, все уплаченные взносы (в части 16% от зарплаты) за молодых сотрудников учитываются на ИЛС и влияют на размер пенсии. А взносы за работающих пенсионеров влияют на их пенсию только частично. Все, что больше 3 баллов, просто сгорает.

3 балла дают взносы на ИЛС в сумме 75 120 руб. Их начислят, если ваша зарплата за 2022 год 469 500 руб., или 39 125 руб. в месяц.

Если вы зарабатываете больше, то часть уплаченных за вас взносов останется у государства.

Смотрите в нашей таблице, сколько баллов за 2022 год получат молодые сотрудники и пенсионеры

Размер зарплаты в 2022 году (в месяц) Пенсионные баллы молодых сотрудников Пенсионные баллы пенсионеров МРОТ в 2022 году 15 279 1,172 1,172 25 000 1,917 1,917 39 125 3 3 50 000 3,834 3 100 000 7,668 3 200 000 10 3

Стоимость баллов

Работающим пенсионерам урезают не только максимум по баллам, но и стоимость балла.

Она зафиксирована на уровне того года, когда пенсионер ушел на пенсию или временно увольнялся с работы.

Дело в том, что индексации работающим пенсионерам нет. А значит, и пенсионный балл для них стоит не столько, сколько он стоит сейчас (123,77 руб.). Стоимость балла для них заморожена.

Разморозка произойдет после увольнения. Причем после дальнейшего трудоустройства стоимость балла уже не уменьшится.

Если вы вышли на пенсию в 2020 году, то 1 балл для вас будет стоить 93 рубля. А значит, максимальная прибавка составит 3 х 93 = 279 руб.

Если же вы вышли на пенсию в 2015 году и с тех пор все время работаете, то стоимость 1 балла для вас — 71,41 руб. Тогда максимальная прибавка составит 3 х 71,41 = 214,23 руб.

Если вы сейчас уже не работаете, то 1 балл для вас будет стоить 123,77 руб.

В таком случае максимальная прибавка к пенсии будет 3 х 123,77 = 371,31 руб.

371,31 — это максимальная прибавка к пенсии, которую получат пенсионеры, работавшие в 2022 году и неработающие в 2023 году.

Что хотят поменять

В мае в Госдуму был внесен законопроект, снимающий 3-балльное ограничение для перерасчета пенсии работающим пенсионерам.

Кроме того, проект предполагает индексацию пенсий работающим пенсионерам с 01.01.2023.

Предлагают пересчитать пенсии с учетом стоимости пенсионного балла на 2023 год.

В заключении комитета Госдумы к этому проекту говорится, что авторы не предусмотрели источники финансирования дополнительных расходов СФР.

Комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал концепцию законопроекта.

Вместе с тем, по мнению этого комитета, 3-балльное ограничение для перерасчета пенсии вкупе с отменой индексации имеет признаки двойного ограничения размеров пенсии работающих пенсионеров.

Перерасчет целесообразно делать исходя из фактического значения ИПК без ограничения в 3 балла.

Также в поддержку снятия этого ограничения выступила Счетная палата.