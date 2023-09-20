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Вебинары для бухгалтеров

🎓Вебинар: Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль. 5 октября в 11:00 мск!

Узнаете, на какие ключевые моменты нужно обращать внимание бухгалтеру, чтобы обезопасить компанию при сотрудничестве с самозанятыми.
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Налоговый консультант Людмила Ефимова разберет, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий ГИТ и ФНС.

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На вебинаре узнаете:

  1. Особенности работы бухгалтера с самозанятыми и их роль в бизнес-процессах.

  2. Счета учета (проводки) для отражения взаиморасчетов с самозанятыми

  3. Обязательно ли заключать договор с самозанятыми?

  4. Разбор типов договоров с самозанятыми: договоры на оказание услуг, договоры подряда, договоры аренды и субаренды, договоры на передачу права пользования объектами недвижимости.

  5. Почему договоры с самозанятыми требуют особого контроля со стороны бухгалтера.

Ждем Вас на вебинаре 5 октября в 11:00 мск!

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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