🎓Вебинар: Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль. 5 октября в 11:00 мск!

Как превратить планерки из бессмысленной траты времени в эффективный инструмент достижения целей

В некоторых компаниях на непродуктивные планерки тратится много времени впустую: их проводят часто и обсуждают десятки текущих вопросов долго и утомительно, а нужного результата всё равно нет. О том, для чего нужны планерки и как эффективно проводить их с подчиненными расскажу в этой статье.