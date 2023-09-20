🎓Вебинар: Какие договоры с самозанятыми бухгалтеру нужно взять на особый контроль. 5 октября в 11:00 мск!

Налоговый консультант Людмила Ефимова разберет, как работать с самозанятыми, чтобы избежать претензий ГИТ и ФНС.
На вебинаре узнаете:
Особенности работы бухгалтера с самозанятыми и их роль в бизнес-процессах.
Счета учета (проводки) для отражения взаиморасчетов с самозанятыми
Обязательно ли заключать договор с самозанятыми?
Разбор типов договоров с самозанятыми: договоры на оказание услуг, договоры подряда, договоры аренды и субаренды, договоры на передачу права пользования объектами недвижимости.
Почему договоры с самозанятыми требуют особого контроля со стороны бухгалтера.
Ждем Вас на вебинаре 5 октября в 11:00 мск!
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