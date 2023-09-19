Оформление банком карточки подписей облагается НДС

В частности, услуги банка по свидетельствованию подлинности подписей при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, не подпадают под льготу.
По таким услугам будет обычная ставка НДС – 20%.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.07.2023 № 03-07-05/69396.
Распределение НДС при облагаемых и необлагаемых операциях – это одна из тем нашего курса повышения квалификации.
Пройдите курс «Все про НДС: от нуля до сложных моментов».
После курса вы забудете о всех проблемах с НДС. На практических примерах научитесь работать с НДС в любых ситуациях.
Поможем разобраться с:
новыми правилами по НДС;
заполнением деклараций.
Комментарии