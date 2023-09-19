Оформление банком карточки подписей облагается НДС

Банковские операции (за исключением инкассации) освобождены от НДС. Но все услуги банков подпадают под определение банковских операций, и соответственно, льгота по НДС есть не для всех услуг.

В частности, услуги банка по свидетельствованию подлинности подписей при оформлении карточки с образцами подписей и оттиска печати, не подпадают под льготу.

По таким услугам будет обычная ставка НДС – 20%.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 25.07.2023 № 03-07-05/69396.

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