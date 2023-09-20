Wildberries завышает данные по количеству продавцов на маркетплейсе

Независимые аналитики заметили, что Wildberries почти в 8 раз завысил число селлеров на платформе. При этом данные Ozon о своих продавцах больше соответствую действительности.

Wildberries завысил статистику по числу активных продавцов на площадке, у которых есть 30 и более продаж в месяц. Об этом сказано в исследовании MPGO, Shopstat и «Модульбанка».

По данным маркетплейса, в июле 2022 на Wildberries торговали 840 тыс. предпринимателей. Однако сторонние аналитики заметили, что селлеров оказалось в несколько раз ниже, в августе 2023 года их было 192 215.

Крупнейшие игроки рынка маркетплейсов регулярно и существенно завышают количество реальных селлеров — на самом деле на площадках меньше продавцов, чем они сообщают, вероятно, маркетплейсы подсчитывают только количество регистраций и не афишируют количество «мертвых аккаунтов», — сказал коммерческий директор MPGO Тимур Сабиров.

Данные о количестве продавцов на Ozon примерно соответствуют информации от самого маркетплейса. Согласно исследованию, в августе 2023 года там торговали 123 652 бизнесмена. По собственным данным площадки, в 2022 году число продавцов на Ozon превысило 120 тыс.

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