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Цифровой рубль

Страховой дом ВСК впервые продал медицинский полис за цифровые рубли

За цифровые рубли москвичу оформили программу обследования организма. Также в новой валюте можно приобрести страховку имущества.
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Страховая компания ВСК впервые оформила медицинский полис, который был оплачен цифровыми рублями. Об этом говорится на сайте организации.

За цифровые рубли житель Москвы купил программу комплексного обследования организма.

ВСК участвует в пилотном проекте Центробанка по запуску новой формы цифровой валюты.

В ходе тестирования участники проверяют работу электронных кошельков, процесс оплаты товаров и услуг цифровыми рублями, а также переводы такой валюты между клиентами.

Около 45% клиентов оплачивают страховые продукты с помощью СБП. Для нас Цифровой рубль — уже второй выгодный вариант приема платежей. Для клиента он также достаточно прост в использовании: требуется открыть цифровой кошелек в приложении своего банка, отсканировать QR-код и оплатить, — сказала член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

На первом этапе внедрения ВСК разрешит цифровыми рублями оплачивать медицинскую страховку и услуги по страхованию имущества.

Ранее «Ингосстрах» объявил о продаже первого страховой полис для путешественников за цифровые рубли.

Комментарии

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