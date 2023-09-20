Страховой дом ВСК впервые продал медицинский полис за цифровые рубли

За цифровые рубли москвичу оформили программу обследования организма. Также в новой валюте можно приобрести страховку имущества.

Страховая компания ВСК впервые оформила медицинский полис, который был оплачен цифровыми рублями. Об этом говорится на сайте организации.

За цифровые рубли житель Москвы купил программу комплексного обследования организма.

ВСК участвует в пилотном проекте Центробанка по запуску новой формы цифровой валюты.

В ходе тестирования участники проверяют работу электронных кошельков, процесс оплаты товаров и услуг цифровыми рублями, а также переводы такой валюты между клиентами.

Около 45% клиентов оплачивают страховые продукты с помощью СБП. Для нас Цифровой рубль — уже второй выгодный вариант приема платежей. Для клиента он также достаточно прост в использовании: требуется открыть цифровой кошелек в приложении своего банка, отсканировать QR-код и оплатить, — сказала член совета директоров Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

На первом этапе внедрения ВСК разрешит цифровыми рублями оплачивать медицинскую страховку и услуги по страхованию имущества.

Ранее «Ингосстрах» объявил о продаже первого страховой полис для путешественников за цифровые рубли.