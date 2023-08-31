В «Ингосстрахе» купили первую страховку за цифровые рубли

В рамках пилотного проекта по тестированию цифрового рубля банки приобрели первую в стране страховку с оплатой цифровыми рублями. Об этом пишут «Известия».
Страховой полис для путешественников за цифровые рубли впервые купили в московском офисе компании «Ингосстрах». Полисы с оплатой в новой форме национальной валюты приобрели в Казани и в Нижнем Новгороде.
Участники тестирования уже опробовали операции по открытию, закрытию и блокировке цифрового счета, они выводили средства, совершали переводы и проводили сделки с отложенной датой исполнения.
Сейчас в пилоте участвуют 13 банков, ряд торгово-сервисных предприятий и Центробанк. Со следующего года число участников будет увеличиваться.
В 2024 году будут тестировать оплату цифровой валютой в местах, где нет интернета. В массовый оборот цифровой рубль войдет в 2025-2027 годах.
Недавно мы писали, что 58% россиян согласны хранить деньги в цифровом рубле.
Все изменения в Налоговом кодексе и отчетности в 2023–2024 году мы разберем на «Клерк.Конференции», которую собираем 12 сентября.
Записывайтесь заранее, пока действуют скидки на раннее бронирование.
Комментарии