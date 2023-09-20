Клерк.Премиум хочет стать еще лучше! Подскажите, что нам изменить в работе сервиса

«Клерк» ждет ваших честных комментариев о сервисе Клерк.Премиум: ругайте, хватите и советуйте. Каждый голос будет услышан!

Сервису Клерк.Премиум скоро исполнится три года. В честь этого события мы собираем честные отзывы, жалобы и советы как улучшить проект.

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