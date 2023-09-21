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Пенсии

Иностранные банки-корреспонденты не дают российским пенсионерам получать пенсии за границей

В Израиле банки заблокировали пенсионные выплаты в долларах. 17,6 тысяч человек не могут получить пенсию из России.
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Российские пенсионеры, которые живут за рубежом, не могут получить пенсии из-за санкций. Об этом пишет «РБК».

Иностранные банки-корреспонденты удерживают пенсионные выплаты, которые переводит Социальный фонд российским и советским эмигрантам.

17,6 тыс. пенсионеров из 52,5 тыс. человек не могут получить выплаты в Израиле.

52,5 тыс. пенсионеров-эмигрантов сейчас приживают в Израиле, из них 16,6 тыс. получают пенсии на территории РФ, выплаты на израильские счета приходят 18,3 тыс. человек.

По договору между странами о сотрудничестве в области социального обеспечения на пенсии имеют право еще 17,6 тыс. человек. Выплаты переводятся в долларах. Именно с ними возникли проблемы: сейчас деньги не приходят.

Несмотря на то, что Израиль не присоединился к западным санкциям, местные банки соблюдают ограничения по переводам в долларах из России.

С 2022 года выплата российских пенсий за рубеж приостанавливается, если деньги невозможно перевести из-за санкций. Если пенсионер напишет в Социальный фонд заявление с новыми реквизитами в российском или зарубежном банке, то выплаты возобновятся. За пропущенное время будет компенсация.

Сейчас есть два способа получения пенсий: либо на территории России, либо за рубежом на рублевый счет в иностранном банке. Переводы будут в рублях.

В 2024 году власти собираются продлить право российских пенсионеров, которые живут за границей, выбирать, каким именно способом они хотят получать выплаты.

Во втором квартале 2022 года зарубежные банки-корреспонденты заблокировали 37 пенсионных переводов.

За 2022 год больше 218 тыс. российских пенсионеров, которые живут в 132 странах, смогли получить выплаты.

37,5 млрд рублей они получили через банки на территории РФ, а 12,4 млрд рублей – переводами за границу.

Комментарии

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