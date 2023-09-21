🔔 Готовы контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП: сверят КБК, период, срок сдачи, сумму

С 1 октября уведомление по ЕНП не примут, если в нем нарушены контрольные соотношения. Их скоро утвердят. Например, нельзя будет сдать уведомление по взносам за ноябрь ранее 1 ноября.

Проект опубликован на федеральном портале.

В частности, в контрольных соотношениях (КС) есть таблица с перечнем КБК и соответствующим им кодам периода.

Для авансов по НДФЛ предпринимателей на ОСНО – свобода выбора. За 3 квартал можно ставить код 34/03 (3-ий квартал года), а можно – 33/04 (4-ый период 3-го квартала).

Кстати, у ИП на ОСНО были проблемы в начале года с кодами периодов в уведомлениях. И эти проблемы идут по сей день при сдаче корректировочных уведомлений.

Комментарий главного редактора «Клерка» Обратите внимание, в таблице ФНС указаны сроки уплаты авансов по НДФЛ – 28.04, 28.07, 28.10. Но это не соответствует действующим нормам НК РФ. Сроки уплаты такие: 25.04, 25.07, 25.10. Поменять срок с 25 на 28 число пока только планируют. Есть проект, но он еще даже не внесен в Госдуму.

Еще в КС есть контроль по дате. Нельзя сдать уведомление по взносам за ноябрь ранее 01.11, по НДФЛ с 23.10 по 22.11 (код 34/02) ранее 01.11 и т. д.

Есть КС по УСН: нельзя сдать отрицательное уведомление на сумму, превышающую ранее начисленный аванс, нельзя указать налог с дохода, который превышает лимит дохода по УСН.

Перечень контрольных соотношений, которые собираются утвердить – во вложении к этому материалу.

О том, как сейчас начисляют налоги по уведомлениям, и что изменится с 1 октября, читайте тут.