😳 Родителей детей-инвалидов обделяют выходными. Роструд считает их в календарных днях, а не в рабочих

Давать дополнительные выходные дни родителям детей-инвалидов надо, в том числе, в субботу и воскресенье. Так считает Роструд.

То есть, при накоплении рабочие дни трансформируются в календарные.

Родителям детей-инвалидов положено 4 дополнительных выходных дня в месяц. Так как суббота и воскресенье – сами по себе выходные, то люди берут дополнительные дни в будни.

С 1 сентября заработало правило по накоплению этих дней. Можно их не брать каждый месяц, а потом взять сразу 24 дня. Получится почти целый отпуск, который можно провести с ребенком (свозить его в санаторий, например).

Роструд утверждает, что эти 24 дня – календарные.

Как и отпуск, дополнительные выходные дни предоставляются в календарном исчислении, а не в рабочих днях, заявляет в ведомстве.

Пример Сотрудница (мать ребенка-инвалида) не берет допвыходные с сентября по декабрь 2023 года. Это 24 рабочих дня. Затем с 01.02.2024 она берет 24 дня выходных. По мнению Роструда, отдыхать она будет с 01.02.2024 по 24.04.2024. В этот период входят 16 рабочих дней. Производственный календарь на 2024 год – тут. Таким образом, женщина копила дни, не отдыхала 24 дней, а замен ей дают 16 дней + 8 выходных, в которые она так и так бы не работала.

Ранее подобный вопрос уже задавали Роструду, но так как это было до 1 сентября, инспекторы не стали на него отвечать. Теперь ответ дан. Насколько это справедливо, судите сами.

Отметим, что в статье 262 ТК сказано, что 24 дня можно взять подряд. Уточнения о том, календарные они или рабочие — нет.