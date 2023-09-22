Можно оформить отпуск по уходу за ребенком дальних родственников мужа

Святой рандом сентября. MAGN (дивидендные акции ММК)

Продолжаю второй сезон святого рандома с дивидендными акциями. Каждый месяц я выбираю одну рандомную акцию из заранее составленного списка. Ну как я, делает это святой рандом, он же генератор случайных чисел. Я её потом просто покупаю. Почему? Да потому что какой смысл ручками выбирать акции, если рынок ведет себя непредсказуемо ¯\_(ツ)_/¯