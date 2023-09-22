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Декретный отпуск

Можно оформить отпуск по уходу за ребенком дальних родственников мужа

Уйти в отпуск по уходу за ребенком может не только мама, но и папа, бабушка, а также иные родственники, даже если эти родственники – «седьмая вода на киселе».
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Роструд рассмотрел вопрос от женщины, которая хочет уйти в отпуск по уходу за чужим ребенком.

  • У ее мужа есть тетя.

  • У тети есть дочь — двоюродная сестра (кузина).

  • У этой кузины тоже есть дочь — двоюродная племянница.

  • Эта дочь родила ребенка — внучатого племянника.

В итоге женщина хочет оформить отпуск по уходу за внучатым племянником ее мужа.

Это возможно, подтверждает Роструд. Надо предоставить работодателю документы , подтверждающие родственную связь с ребенком.

Возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями ребенка. Такой вывод содержится в п. 19 Постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1.

Комментарии

4
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 53 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства

    так при таком раскладе все произошли от Адама

    Надо предоставить работодателю документы , подтверждающие родственную связь с ребенком.

    И что? по такому совету кто-то завтра мне в бухгалтерию принесут целый архив... 

    Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;

    Иуда родил Фареса и Зару от Фамари: Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;......

    и я должен разгребать всю эту цепь?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 50 минут назад

      Ирина

      А что, помню в своё время взяла на работу "родственника". На вопрос, кем приходится отвечала:

      - муж сестры мужа дочери мужа моей мамы.

      Как думаете, такое родство подходит?

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 43 минуты назад

        Главный бухгалтер

        Как думаете, такое родство подходит?

        по замыслу Рос-туда-сюда подходит всё. Принесите только мешок справок кто там с кем.... 

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 40 минут назад

        Татьяна

        мужа моей мамы.

        Слова "отец" или "отчим" все немного упрощают)))

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nlukina
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