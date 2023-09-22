Можно оформить отпуск по уходу за ребенком дальних родственников мужа

Роструд рассмотрел вопрос от женщины, которая хочет уйти в отпуск по уходу за чужим ребенком.
У ее мужа есть тетя.
У тети есть дочь — двоюродная сестра (кузина).
У этой кузины тоже есть дочь — двоюродная племянница.
Эта дочь родила ребенка — внучатого племянника.
В итоге женщина хочет оформить отпуск по уходу за внучатым племянником ее мужа.
Это возможно, подтверждает Роструд. Надо предоставить работодателю документы , подтверждающие родственную связь с ребенком.
Возможность предоставления такого отпуска не зависит от степени родства и совместного проживания указанного лица с родителями ребенка. Такой вывод содержится в п. 19 Постановления Пленума ВС от 28.01.2014 № 1.
Комментарии4
Главный бухгалтер
так при таком раскладе все произошли от Адама
И что? по такому совету кто-то завтра мне в бухгалтерию принесут целый архив...
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
Иуда родил Фареса и Зару от Фамари: Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;......
и я должен разгребать всю эту цепь?
Ирина
А что, помню в своё время взяла на работу "родственника". На вопрос, кем приходится отвечала:
- муж сестры мужа дочери мужа моей мамы.
Как думаете, такое родство подходит?
Главный бухгалтер
по замыслу Рос-туда-сюда подходит всё. Принесите только мешок справок кто там с кем....
Татьяна
Слова "отец" или "отчим" все немного упрощают)))