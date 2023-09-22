Родители детей-инвалидов не могут взять длинные допвыходные авансом

Родители детей-инвалидов могу копить дополнительные выходные дни (по 4 дня в месяц) и взять разу 24 дня подряд. Но надо именно сначала накопить, а потом уже брать, а не наоборот.

24 дня выходных предоставляются в пределах накопленных допвыходных в текущем календарном году по состоянию на дату, начиная с которой их будут использовать.

Такое разъяснение дает Роструд.

Таким образом, выходные дни надо сначала накопить, причем накопление работает только в течение года и оформить эти длинные выходные можно только 1 раз в год.

За год положено 12 х 4 = 48 дней. Из них 24 можно взять подряд.

В ближайшее время 24 дня можно скопить, если не брать выходные с января по июнь 2024 года.

График предоставления длинных выходных дней в случае использования более 4 дней подряд родитель должен согласовать с работодателем.

Кстати, Роструд утверждает, что эти 24 дня – календарные.

Таким образом, 6 раз по 4 рабочих дня = 24 календарных дня.