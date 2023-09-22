ВТБ до повышения ставок выдал 33 тысячи ипотечных кредитов на 174 млрд рублей

Для банка это рекордный объем выдач. Заемщики получили на 63% больше кредитов на покупку жилья, чем в среднем за месяц.

За три недели сентября, до повышения ставок, 33 тыс. клиентов ВТБ успели оформить ипотеку на рекордную сумму 174 млрд рублей. Об этом сказано на сайте банка.

Грядущий рост ставок по ипотечным программам и изменения требований к льготной ипотеке стали сильнейшим катализатором клиентского спроса. Начало осени было отмечено «бумом» на рынке жилищных кредитов: всего за три недели объем выдач составил 174 млрд рублей, что уже стало рекордом за всю историю ипотечного бизнеса ВТБ, — сказал руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперты банка считают, что на фоне ужесточения требований к льготным программам в четвертом квартале 2023 года начнется «охлаждение» спроса. Именно его добивался Центробанк.

В октябре-декабре выдачи жилищных кредитов сократятся до 1,2 трлн рублей или примерно на четверть по сравнению с концом 2022 года.

22 сентября базовая ставка по ипотечным программам ВТБ выросла на 0,5%, до 14,1%.

Банк не изменил минимальные ставки по потребительским и автокредитам.