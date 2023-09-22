Студенты с 2025 года будут проходить практику через портал «Работа России»

Первые учебные заведения уже начали сотрудничать с сервисом «Стажировки и практики», в 2024 году к порталу «Работа России» присоединится еще больше образовательных организаций.

Минтруд предложил обязательно оформлять прохождение студентами производственной практики через портал «Работа России». Об этом сказано на сайте министерства.

Предлагаем в течение 2024 года поэтапно подключать образовательные организации с учетом особенностей разных учебных треков и настройки сервиса к данному сервису, а с 1 января 2025 года предлагаем сделать оформление практики через портал «Работа России» обязательным для образовательных организаций, — сказал министр труда Антон Котяков.

С 1 сентября 2023 года на портале «Работа России» сервис «Стажировки и практики» прошел апробацию. Первые учебные заведения уже подключились к общероссийской базе практик.

Также глава Минтруда добавил, что практика для студентов должна стать доступной.

На производстве будущие специалисты смогут получить нужные навыки, найти первое место работы, а также определиться с дальнейшим постоянным трудоустройством.