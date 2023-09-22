🔥 Найти работу будет легче, если посмотреть подборку с вакансиям дня от «Клерка»

Какие риски для топ-менеджеров влечет банкротство? Чем рискует директор компании

Топ-менеджеру компании всегда надо быть внимательным. Но, пока человек работает топ–менеджером, он не сильно то задумывается о негативной стороне занимаемой должности: пожинает плоды своего карьерного роста. При этом возглавлять компанию — это не только престиж и большая зарплата, но и риск привлечения к ответственности.