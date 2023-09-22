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НДФЛ

За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ

Ситуация: компания оплатила обучение на курсах соискательнице рабочего места, а она потом передумала устраиваться на работу. По договору ей теперь надо возместить несостоявшемуся работодателю всю стоимость курсов, но сошлись на половине. Со второй половины будет НДФЛ, предупреждает Минфин.
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При прощении организацией задолженности с физлица – должника снимается обязанность по возврату суммы долга, но появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникают экономическая выгода.

Соответственно, появляется доход в размере суммы прощенной задолженности.

Этот доход облагается НДФЛ, сообщает Минфин в письме от 07.09.2023 № 03-04-05/85508.

Комментарии

1
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    fressigran@ 40 минут назад

    Главный бухгалтер

    Курсы курсам рознь. Вспомнились такие объявления: с обучением. Чаще всего халтура страшная. И работа что-то вроде "орифлейма". Так ещё за этот "орифлейм" НДФЛ платить!

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