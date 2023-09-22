За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ

Ситуация: компания оплатила обучение на курсах соискательнице рабочего места, а она потом передумала устраиваться на работу. По договору ей теперь надо возместить несостоявшемуся работодателю всю стоимость курсов, но сошлись на половине. Со второй половины будет НДФЛ, предупреждает Минфин.

При прощении организацией задолженности с физлица – должника снимается обязанность по возврату суммы долга, но появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникают экономическая выгода.

Соответственно, появляется доход в размере суммы прощенной задолженности.

Этот доход облагается НДФЛ, сообщает Минфин в письме от 07.09.2023 № 03-04-05/85508.