За бесплатные курсы для работы, на которую вы передумали устраиваться, надо заплатить НДФЛ

При прощении организацией задолженности с физлица – должника снимается обязанность по возврату суммы долга, но появляется возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению, то есть у него возникают экономическая выгода.
Соответственно, появляется доход в размере суммы прощенной задолженности.
Этот доход облагается НДФЛ, сообщает Минфин в письме от 07.09.2023 № 03-04-05/85508.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Курсы курсам рознь. Вспомнились такие объявления: с обучением. Чаще всего халтура страшная. И работа что-то вроде "орифлейма". Так ещё за этот "орифлейм" НДФЛ платить!