Haier закрывает завод Candy в Кирове

Компания Haier, которой принадлежит итальянский бренд Candy, решила закрыть российское юрлицо. Завод продадут по цене недвижимости или признают банкротом.

Китайский производитель бытовой техники Haier принял решение о ликвидации российского юрлица итальянского бренда Candy. Об этом пишет «Коммерсант».

После февраля 2022 года на заводе Candy в Кирове упал объем выпуска, снизилась и выручка. Эта продукция в том числе была рассчитана на европейский рынок.

Сейчас у Haier есть другой завод в России. Производитель заявил, что в Кирове стоит устаревшее оборудование, поэтому завод могут продать по цене недвижимости или обанкротить.

Производство бытовой техники Candy в Кирове приостановлено, так как завод должен был работать в том числе и на Европу, — сказал собеседник издания.

После введения санкций завод выпускал не больше 300-400 тыс. единиц техники, тогда как по плану была установлена норма производства до 1 млн.