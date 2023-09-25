В Государственном адресном реестре появился новый код по ОКТМО

Новые файловые выгрузки из ГАР уже можно скачать с дополнительным реквизитом по ОКТМО бюджетополучателя.

Государственный адресный реестр (ГАР) дополнили новым реквизитом — кодом по ОКТМО бюджетополучателя. Об этом сказано на сайте ФНС.

Теперь функционал реестра позволяет определять кодом по ОКТМО бюджетополучателя для каждого адреса и его элементов.

Файловые выгрузки из ГАР уже дополнены новым реквизитом. Их можно скачать на портале ФИАС в разделе «Разработчикам» — «Открытые данные (файловые выгрузки)», а также с помощью СМЭВ и сервисов API.

Отметим, что при смене юрадреса организации или при создании юрлица ФНС требует указывать юридический адрес из ГАР.

Более того, ФНС требует от действующих юрлиц приведения адреса в соответствии с ГАР – в том числе от тех, кто арендует помещение. Об этом рассказывают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Кто не реагирует на такое требование – получает в ЕГРЮЛ запись о недостоверности.